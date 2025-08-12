Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen

Mutterstadt/Waldsee (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am Montag (11.08.2025) im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 11:00 Uhr an der L524 im Bereich "Hillensheimer Hof" Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt mussten neun Autofahrer mit erhöhter Geschwindigkeit kontrolliert und geahndet werden. Bei erlaubten 70 km/h wurde ein Autofahrer mit 100 km/h gemessen. Dem Fahrer droht nun ein Bußgeld in Höhe von 150EUR und 1 Punkt in Flensburg. Am Mittag von 12:00 Uhr - 14:00 Uhr wurden Geschwindigkeitsmessungen an der K30 in Höhe des Mitfahrerparkplatzes durchgeführt. Hier wurden insgesamt sieben Autofahrer mit erhöhter Geschwindigkeit gemessen und kontrolliert. Darüber hinaus wurde ein Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt kontrolliert.

Überhöhte Geschwindigkeit stellt eine der Hauptunfallursachen für schwere Verkehrsunfälle dar. Die Polizei bittet daher alle Autofahrer stets mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell