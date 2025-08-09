PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verkehrsunfall in Hofheim - Motorradfahrer leicht verletzt +++ Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität

Hofheim (ots)

1. Verkehrsunfall in Hofheim- Motorradfahrer leicht verletzt, Hofheim, Rheingaustraße, Freitag, 08.08.2025, 16:15 Uhr

(md)Am Freitag, den 08.08.2025 gegen 16:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Rheingaustraße/Schillerstraße in Hofheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen befuhr der 24 Jahre alte Motorradfahrer die Rheingaustraße in Richtung Weilbach. Als er die Kreuzung Rheingaustraße/Schillerstraße passierte, bog ein PKW ein und setzte sich vor das vorfahrtsberechtigte Motorrad. Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte der Motorradfahrer nicht rechtzeitig anhalten und stürzte. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

2. Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität, Schwalbach, Bad Soden, Eppstein, Freitag, 08.08.2025, 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(md)Am gestrigen Freitag, den 08.08.2025, fanden gemeinschaftliche und koordinierte Kontrollen der Polizeidirektion Main-Taunus im Rahmen der Initiative "Bekämpfung der Einbruchskriminalität" statt. Zwischen 15:00 Uhr und 22:00 Uhr wurden gezielt überregionale Straßen sowie Bahnhöfe kontrolliert, um die Sicherheit in der Region zu erhöhen. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurde auch eine Verkehrskontrolle auf der L3014 in Bad Soden durchgeführt. Dabei konnten mehrere Verkehrsdelikte und Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden. Insgesamt wurden rund 30 Fahrzeuge und 60 Personen überprüft.

