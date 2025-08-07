PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Gescheiterter Einbruch

Hofheim (ots)

1. Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Eppstein-Bremthal, Am Weidenbusch, Mittwoch 06.08.2025 09:30 Uhr bis 11:55 Uhr

(Lr) Am Mittwochvormittag kam es im Eppsteiner Ortsteil Bremthal zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 09:30 Uhr und 11:55 Uhr durch ein unverschlossenes Gartentor unbefugt Zugang zum Grundstück. In das Haus gelangten die Einbrecher, indem sie gewaltsam die Terrassentür aufhebelten und diese dabei beschädigten. Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnräume. Hierbei wurden diverse Schmuckgegenstände und Bargeld entwendet. Bei dem gewaltsamen Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis nimmt Hinweise unter der (06196) 2073-0 entgegen.

2. Gescheiterter Einbruch in Einfamilienhaus, Hofheim a.Ts., Marxheim, Frankfurter Straße, Dienstag, 05.08.2025, 23:30 Uhr bis Mittwoch, 06.08.2025, 07:30 Uhr

(Lr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten unbekannte Täter, sich zwischen 23:30 Uhr und 07:30 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Hofheimer Ortsteil Marxheim zu verschaffen. Die Einbrecher betraten das Grundstück durch das Gartentor, um über die Terassentür Zugang zu dem Haus zu bekommen. Sie scheiterten daran, die Terassentür gewaltsam zu öffnen und flüchteten erfolglos. Bei dem gewaltsamen Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis nimmt Hinweise unter der (06196) 2073-0 entgegen.

