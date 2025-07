Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Vorläufige Festnahme nach Einbruch

Baden-Baden, Oos (ots)

Beamte des Polizeireviers Baden-Baden haben in der Nacht auf Sonntag einen Verdächtigen eines Einbruchs in ein Restaurant in der Oostalstraße vorläufig festgenommen. Gegen 3:50 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass sich zwei Personen in der Gaststätte zu schaffen machen würden, woraufhin umgehend mehrere Streifenbesatzungen ausrückten. Nachdem an Ort und Stelle zwar eine aufgebrochene Tür, jedoch keine Personen festgestellt werden konnten, wurde mit starken Polizeikräften inklusive eines Polizeihubschraubers und Beamten der Polizeihundeführerstaffel nach den Einbrechern gefahndet. Auf einem Feldweg im Bereich des Bahnhofs erblickte eine Streifenbesatzung zwei Männer mit Rucksäcken. Während einem der beiden die Flucht gelang, war für einen 41-Jährigen Endstation. Er wurde zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen zum Polizeirevier verbracht. Ersten Ermittlungen zufolge ergaben sich Anhaltspunkte, dass der vorläufig Festgenommene mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Hierzu sind allerdings noch weitere Ermittlungen insbesondere durch Kriminaltechniker notwendig. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

/wo

