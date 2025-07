Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Unfall mit überhöhter Geschwindigkeit

Kappelrodeck (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 06:40 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer auf der K 5310 (Weinstraße) von Oberachern in Richtung Waldulm. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung kam er nach rechts auf den Grünstreifen, übersteuert nach links, wo er gegen die Außenleitplanke prallte. Hier übersteuerte er wieder nach rechts, kam schließlich von der Fahrbahn ab. Der Mercedes überschlug sich im freien Feld und durchbrach noch einen Brennholzstapel. Der Fahrer konnte den Pkw alleine verlassen. Er wurde vom Rettungsdienst leicht verletzt in eine Klinik eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro. Die Feuerwehr Kappelrodeck war auch im Einsatz. Der Führerschein des Fahrers wurde von den Beamten des Polizeireviers Achern in Verwahrung genommen.

