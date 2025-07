Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach gemeinschaftlich begangen Diebstahl

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitagabend, den 11.07.2025 gegen 18:00 Uhr ereignete sich in dem Getränkemarkt, welcher sich in dem Spectrum-Center in Greiz befindet, ein Diebstahl, bei welchem vier bislang unbekannte gemeinschaftlich agierten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand lenkten zwei der männlichen Täter den Verkäufer ab, führten diesen unter einem Vorwand in den hinteren Bereich des Marktes, während zwei weitere männliche Beschuldigte die Gelegenheit nutzten den Kassenbereich zu betreten und dort die Tageseinnahmen, in Höhe von ca. 2.600,- Euro zu entwenden. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die vier Täter nicht gestellt werden. Die Täter wurden durch den Zeugen als männliche, dunkel gekleidete Personen, mit dunklen Haaren beschrieben. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde demnach zunächst ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0179877/2025 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <MS>

