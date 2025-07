Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rotlichtverstoß mit Folgen - 43-Jähriger in Gera mit 2,0 Promille am Steuer erwischt

Gera (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:25 Uhr, wurde ein 43-jähriger Autofahrer in der Johannes-R.-Becher-Straße in Gera von einer Streifenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor war der Mann in der Theaterstraße vor den Augen der Beamten bei Rot über eine Ampel gefahren.

Im Rahmen der Kontrolle fiel den Polizisten deutlicher Atemalkoholgeruch auf. Auf Nachfrage gab der Fahrer an, lediglich am frühen Morgen ein Bier konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 2,00 Promille - deutlich über dem gesetzlichen Grenzwert.

Der Mann wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie ein empfindliches Fahrverbot. (AD)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell