Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zeugen nach exhibitionistischer Handlung gesucht

Wietmarschen (ots)

Am Samstag gegen 17:40 Uhr kam es zu einer exhibitionistischen Handlung im Bereich des Lohner Sandes an der Bergstraße in Wietmarschen. Dabei war eine Joggerin in Richtung Lohne unterwegs, als sie auf der linken Wegseite einen Mann wahrnahm, der sich augenscheinlich erleichterte. Nachdem sie an ihm vorbeigelaufen war, stieg der Mann auf ein Mountainbike, überholte sie, fuhr ein Stück voraus und stellte sich erneut an den linken Waldrand. Als die Frau kurz darauf an ihm vorbeilief, manipulierte er an seinem Geschlechtsteil. Sie setzte ihren Lauf fort und verständigte den Notruf.

Der Mann soll etwa Mitte bis Ende zwanzig Jahre alt sein. Er hat dunkle Haare und war mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet, wobei die Kapuze über eine Baseballcap gezogen war. Außerdem trug er eine graue Jogginghose. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter 05921 / 3090 zu melden.

