Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verfassungsfeindliche Parolen in Gera - Polizei stellt drei Tatverdächtige und beschlagnahmt Waffen

Gera (ots)

Am Abend des 11. Juli 2025 ging bei der Polizei ein Hinweis auf eine Personengruppe in der Scherperstraße in Gera ein, die verfassungsfeindliche Parolen skandieren soll. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen in den Bereich entsandt.

Vor Ort konnten die eingesetzten Kräfte die Rufe selbst wahrnehmen. Unter anderem wurden die Parolen "Sieg Heil" und "Hier regiert der nationale Widerstand" skandiert. Die anwesenden Personen wurden kontrolliert, dabei konnten drei Männer im Alter zwischen 24 und 30 Jahren als Tatverdächtige identifiziert werden.

Bei einem der Männer fanden die Beamten zwei mitgeführte Teleskopschlagstöcke, die vor Ort beschlagnahmt wurden. Die Polizei belehrte die Tatverdächtigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gemäß § 86a StGB und sprach entsprechende Ermahnungen aus. Gegen den bewaffneten Mann wurde zusätzlich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt. (AD)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell