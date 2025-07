LPI-G: Einbruch in Gartenlaube

Altenburg (ots) - Altenburg. Zwei unbekannte Täter brachen am Freitagmorgen (11.07.2025) um 01:51 Uhr in einen Fahrradhandel in der Friedrich-Ebert-Straße ein und lösten dabei einen stillen Alarm aus. Sie hatten bereits hochwertige Neufahrräder und E-Bikes nach draußen geschafft und als Beutegut bereitgestellt, als die Polizei um 01:59 Uhr am Tatort eintraf. Hier waren die Täter aber bereits geflüchtet und konnten ...

