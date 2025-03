Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Buspaten wurden von der Polizei ausgebildet

Bad Münstereifel (ots)

Das Verkehrsunfallpräventionsteam der Polizei Euskirchen bildete in Zusammenarbeit mit zwei Lehrerinnen und einem Busfahrer insgesamt 28 Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Realschule in Bad Münstereifel zu so genannten Buspaten aus. Zahlreiche Schüler fahren täglich mit dem Bus zur Schule, weshalb es von großer Bedeutung ist, den Schulweg sicherer zu gestalten. In diesem Zusammenhang übernehmen die Buspaten eine wesentliche Funktion.

Während der Ausbildung erlernten die Schüler, wie man sicher in den Bus ein- und aussteigt, sich während der Fahrt angemessen verhält und im Notfall Unterstützung leisten kann.

Durch die Interaktion zwischen den Schülern wird nicht nur die Sicherheit im Bus verbessert, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und der Busalltag erleichtert.

Am heutigen Mittwoch (26. März) fand in der Aula der Haupt- und Realschule die Urkundenübergabe statt.

