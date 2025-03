POL-EU: Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Zülpich-Mülheim (ots) - Am Montag (24. März) gegen 14 Uhr suchten drei Männer einen Senior in der Johannesstraße in Zülpich-Mülheim auf. Dort boten sie dem Mann Arbeiten an seinem Wohnhaus an. Für einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag sollten Dacharbeiten durchgeführt werden. Nach Abschluss der Arbeiten verlangten die Männer jedoch einen deutlich höheren vierstelligen Betrag. Der Senior, der sich von den ...

mehr