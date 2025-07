Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Fahrradgeschäft

Altenburg (ots)

Altenburg. Zwei unbekannte Täter brachen am Freitagmorgen (11.07.2025) um 01:51 Uhr in einen Fahrradhandel in der Friedrich-Ebert-Straße ein und lösten dabei einen stillen Alarm aus. Sie hatten bereits hochwertige Neufahrräder und E-Bikes nach draußen geschafft und als Beutegut bereitgestellt, als die Polizei um 01:59 Uhr am Tatort eintraf. Hier waren die Täter aber bereits geflüchtet und konnten ein Fahrrad im hohen dreistelligen Wert widerrechtlich davonschaffen. Das übrige Beutegut mussten sie zurücklassen. Die Polizei Altenburger Land hat unter dem Bezugszeichen 0179098/2025 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise gern unter 03447 4710 entgegen. (DL)

