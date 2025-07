Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrlässige Brandstiftung durch Jugendlichen

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Mehrere Jugendliche trafen sich am Donnerstagabend auf einer Wiese in der Mumsdorfer Straße, entzündeten dort Leuchtfackeln und filmten sich in selbstdarstellerischer Weise. Ein 18-Jähriger warf dabei eine noch glimmende Fackel in ein nahegelegenes Feld, dass dadurch Feuer fing. Eine Fläche von etwa 50m² brannte nieder, bevor die herbeieilende Feuerwehr ein weiteres Ausbreiten verhindern konnte. Der 18-Jährige war außerdem im Besitz eines Schlagringes und wird sich nun Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung und Verstoßes gegen das Waffengesetz stellen müssen. (DL)

