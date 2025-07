Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Altenburg (ots)

Langenleuba-Niederhain OT Neuenmörbitz. Am Mittwoch, den 09.07.2025, gegen 14:30 Uhr kam es auf der L3095 in Höhe des Abzweigs zur Kiesgrube Neuenmörbitz zu einem Verkehrsunfall. Eine 65-jährige Fahrerin eines Pkw befuhr die Landstraße in einer Fahrzeugkolonne hinter einem Lkw. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte die 65-Jährige mit einem vorausfahrenden 57-jährigen Lkw-Fahrer, welcher nach links in die Kiesgrube abbiegen wollte. Es kam zur Kollision. Hierbei wurde die 65-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Behandlung verbracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die L3095 war zur Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung für rund zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. (SR)

