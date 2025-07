Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb gestellt

Gera (ots)

Gera. Am Mittwoch, 09.07.2025, gegen 13:15 Uhr entwendete ein 38-Jähriger in einem Lebensmitteldiscounter in der Braustraße mehrere Gegenstände im mittleren zweistelligen Eurobereich. Beim Verlassen des Marktes wurde er vom Ladendetektiv gestellt und flüchtete zu Fuß. Kurz darauf konnte er von der Polizei aufgegriffen werden. Bei der Kontrolle wurden das Diebesgut entdeckt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den Beschuldigten eingeleitet. (SR)

