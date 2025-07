Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebstahl

Altenburg (ots)

Schmölln. Am Mittwoch, 09.07.2025, gegen 08:23 Uhr nahm ein 25-jähriger Mann in einem Lebensmitteldiscounter in der Bergstraße eine Flasche Alkohol im Wert von etwa 15 Euro und versuchte, diese ohne Bezahlung mitzunehmen. Beim Ansprechen durch eine Angestellte zeigte sich der Täter uneinsichtig. Bei der polizeilichen Durchsuchung wurde zudem ein einsatzbereites Reizstoffsprühgerät aufgefunden. Gegen den Beschuldigten wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. (SR)

