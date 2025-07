Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlaube beschädigt und Rettungskräfte angegriffen

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Dienstagabend (08.07.2025) kam es gegen 21:50 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einer Kleingartenanlage an der Geraer Straße. Eine 40-jährige Frau beschädigte im stark alkoholisierten Zustand die Gartenlaube ihres 43-jährigen Bekannten, sodass ein geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich entstand. Im Rahmen der Handlungen verletzte sich die 40-Jährige beim Einschlagen der Fensterscheiben an beiden Händen, sodass ein Rettungswagen zum Einsatz kommen musste. Beim Transport im Rettungswagen leistete sie erheblichen Widerstand und beschädigte das Fahrzeug. Der entstandene Sachscahden an der GartenlaubeDer entstandene Sachschaden, sowohl an der Gartenlauhe als auch am Rettungswagen kann derzeit noch nicht beziffert werden. Eine eingesetzte Polizeibeamtin wurde durch die 40-Jährige leicht verletzt. Die Täterin wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)

