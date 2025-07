Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrugsversuch durch Schockanruf

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Eine 85-jährige Frau erhielt am Dienstagmittag (08.07.2025) einen Anruf eines unbekannten Täters, der sich als Polizeibeamter ausgab. Unter dem Vorwand, die Tochter der Geschädigten habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, wurde die Zahlung einer Kaution in Höhe von 30.000 Euro gefordert. Die Seniorin durchschaute den Betrugsversuch und beendete das Gespräch und informierte die anschließend die Polizei. Diese hat die Ermittlungen eingeleitet. An dieser Stelle warnt die Polizei die Bevölkerung vor derartigen Betrugsmaschen. Kontaktieren Sie im Zweifel Angehörige oder informieren Sie die Polizei. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell