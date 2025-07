Altenburg (ots) - Altenburg. Am Samstag dem 28.06.2025 um 16:50 Uhr eignete sich in der Paditzer Straße ein Verkehrsunfall. Ein grauer Pkw Kia Carens bog von der Zwickauer Straße in die Kreuzstraße ein. Ein von rechts auf der Paditzer Straße kommender Fahrradfahrer missachtete das Stop-Zeichen und stieß mit dem Pkw zusammen. Nach kurzer Diskussion entfernte sich der Fahrradfahrer unerlaubt vom Unfallort. Der ...

mehr