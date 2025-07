Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Gera (ots)

Gera. Seit dem heutigen Tag (08.07.2025) gegen 11:30 Uhr wird der 80-jährige Werner Bittner vermisst. Zuletzt wurde er in der Innenstadt vor der Postbank in der Schloßstraße gesehen, wo er auf seine Ehefrau warten sollte. Von dort begab er sich in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen der Polizei konnte Herr Werner Bittner bisher nicht aufgefunden werden. Zudem ist von einer Gefahr für Leib und Leben auszugehen, da der Vermisste an Demenz erkrankt und auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen ist.

Personenbeschreibung: - circa 1,87 cm groß - schlank - graue, kurze Haaren, - graue, dünne Hose - weißes Shirt - blau / rote Blouson - weiße Schuhe - spricht sehr schlecht - schlechte oder keine Orientierung - keine Brille, Gegenstände oder Papiere bei sich

Die Polizei bittet dringend um Mithilfe. Zeugen, welche Hinweise zum Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 1125 zu melden. (SR)

