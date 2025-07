Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall nach Flucht vor Polizeikontrolle

Greiz (ots)

Weida. Am Montagabend (07.07.2025) gegen 21:10 Uhr sollte ein 16-jähriger Mopedfahrer in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Jugendliche entzog sich jedoch der Kontrolle und beschleunigte. Im weiteren Verlauf der Flucht verlor er die Kontrolle über das Kleinkraftrad. In der Folge kollidierte das Moped mit dem Streifenwagen der Polizei, wobei ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines hohen dreistelligen Betrages entstand. Der Jugendliche blieb glücklicherweise unverletzt. Das Kleinkraftrad wies mehrere leistungssteigernde Manipulationen auf. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es erfolgte eine Übergabe an die Erziehungsberechtigten sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. (SR)

