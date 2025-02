Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Neuer Haftbefehl wegen des versuchten Mordes am Holocaust-Denkmal in Berlin erlassen und in Vollzug gesetzt

Karlsruhe (ots)

Die Bundesanwaltschaft hat heute (28. Februar 2025) den

syrischen Staatsangehörigen Wassim Al M.

vor den Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorführen lassen.

Die Vorführung erfolgte in dem Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Mordes am Holocaust-Denkmal in Berlin am 21. Februar 2025 (vgl. Pressemitteilung Nr. 15 vom 24. Februar 2025).

Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat Haftbefehl erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet.

