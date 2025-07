LPI-G: Betrugsmasche mit Lottogewinn

Gera (ots) - Gera. Am Samstagvormittag (05.07.2025), gegen 10:15 Uhr, entwendeten zwei Personen in einem Baumarkt am Elsterdamm Waren im hohen dreistelligen Wert. Der 38-Jährige und die 28-Jährige verließen anschließend das Geschäft, ohne zu bezahlen. Daraufhin entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Im Rahmen einer Personenkontrolle am Heinrichsplatz wurden beide durch Polizeikräfte festgestellt und kontrolliert. Während der Kontrolle fiel den ...

