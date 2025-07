Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährliche Körperverletzung - Streit eskaliert

Greiz (ots)

Bad Köstritz. Am Montagabend (07.07.2025) gegen 20:55 Uhr kam es in einer Wohnung im Rosa-Luxemburg-Ring zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 33-jährigen Frau und einem 50-jährigen Mann. Im Verlauf des Streits fügte die Tatverdächtige dem Mann mit einem Messer eine tiefe Schnittverletzung am Bein zu. Während der medizinischen Versorgung des Verletzten durch den Rettungsdienst warf die Frau zudem Glasflaschen in dessen Richtung, welche ihn jedoch verfehlten. Zudem sprach sie Drohungen gegen den Geschädigten aus. Die Ermittlungen, insbesondere zur genauen Tatabfolge sowie zu den Hintergründen, wurden druch die Polizei aufgenommen und dauern derzeit noch an. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell