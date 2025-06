Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B31, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer übersehen - 63-Jähriger bei Unfall verletzt (19.06.2025)

Stockach, B31 (ots)

Ludwigshafen am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Ein 63-Jähriger war mit einer Honda auf der B31 von Stockach in Richtung Ludwigshafen unterwegs. An der Einmündung der Abfahrt von der Autobahn 98 bog ein 76-jähriger Toyota-Fahrer auf die B31 ab, übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Biker und erfasst ihn. Dieser erlitt durch die Kollision Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro.

