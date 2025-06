Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken nach Unfall geflüchtet (19.06.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am Donnerstag hat ein betrunkener Autofahrer bei zwei Unfällen einen Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursacht und ist anschließend geflüchtet. Gegen 17 Uhr streifte der MG-Fahrer an einer Engstelle auf der Schramberger Straße einen VW im Gegenverkehr. Nach der Kollision flüchtete der 55-Jährige um im Anschluss auf der August-Bebel-Straße ein Verkehrszeichen umzufahren. Auch hier suchte der Fahrer das Weite. Etwa eine Stunde später stellte er sich beim Polizeirevier in Schwenningen. Bei einem Alkoholtest ergab sich ein Wert von knapp 2,5 Promille. Den Führerschein musste er wie auch eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell