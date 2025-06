Singen (ots) - Am Mittwochabend haben unbekannte Jugendliche ein Mädchen in der Lahrer Straße bedrängt, beleidigt und schließlich körperlich angegangen. Gegen 21 lief eine 12-Jährige in Begleitung eines 13 Jahre alten Jungen auf der Lahrer Straße in Richtung Konstanzer Straße als sie zwei unbekannte weibliche Jugendliche zunächst belästigten und beleidigten. ...

mehr