POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte Jugendliche gehen 12-Jährige an (18.06.2025)

Singen (ots)

Am Mittwochabend haben unbekannte Jugendliche ein Mädchen in der Lahrer Straße bedrängt, beleidigt und schließlich körperlich angegangen. Gegen 21 lief eine 12-Jährige in Begleitung eines 13 Jahre alten Jungen auf der Lahrer Straße in Richtung Konstanzer Straße als sie zwei unbekannte weibliche Jugendliche zunächst belästigten und beleidigten. Als das Mädchen daraufhin versuchte wegzulaufen, ließen sie dennoch nicht von ihr ab und bedrängten sie. Als die 12-Jährige sich schließlich wehrte und versuchte in Richtung der Jugendlichen zu treten, warf eine der beiden einen Stein nach ihr und die andere schlug ihr anschließend mit der Hand ins Gesicht.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

