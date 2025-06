Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auto fährt auf Roller auf - 27-Jährige verletzt (18.06.2025)

Konstanz (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Rollerfahrerin infolge eines Auffahrunfalls auf der "Untere(n) Laube" am Mittwochnachmittag. Eine 27-Jährige fuhr mit einem Piaggio Roller auf der "Untere(n) Laube" in Richtung Rheinsteig. An einem der Fußgängerüberwege hielt die junge Frau verkehrsbedingt an, was ein hinter ihr fahrender 60-Jähriger mit einem Honda zu spät erkannte und gegen das Hinterrad des Zweirads prallte. Dadurch kam die 27-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, am Auto entstand geringer Schaden.

