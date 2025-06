Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf "In den Reben" - Unbekannter streift weißen Kia und flüchtet (17.06.2025)

Moos (ots)

Schaden von rund 1.500 Euro hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht auf "In den Reben" am Dienstag, zwischen 17 Uhr und 19 Uhr, verursacht. Der Unbekannte streifte den auf Höhe der Hausnummer 13 geparkten weißen Kia am vorderen linken Kotflügel und setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne den Unfall anzuzeigen.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell