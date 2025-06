Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung auf dem REWE-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen (17.06.2025)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagabend auf dem Parkplatz des REWE in der Schneckenburgstraße ereignet hat. Nachdem zwei 19-Jährige zunächst im Eingangsbereich des Edeka Baur verbal mit einem Unbekannten aneinandergerieten, verlagerte sich der Disput anschließend auf den Parkplatz des REWE. Dort eskalierte der Streit, woraufhin der Unbekannte den beiden Heranwachsenden Pfefferspray ins Gesicht sprühte, ehe er wieder zurück in den Eingang des Edeka flüchtete.

Zu dem unbekannten Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 180 Zentimeter groß, sportliche Statur, kurze Haare, khakifarbene Shorts und gleichfarbiges Oberteil.

Zeugen der Auseinandersetzung und Personen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

