Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel/Landkreis Konstanz) - Führerscheine weg nach illegalem Kraftfahrzeugrennen (19.06.2025)

(Singen am Hohentwiel/Landkreis Konstanz) (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen ist es um 02.16 Uhr in der Georg-Fischer-Straße in Singen zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen zwischen zwei BMW-Fahrern gekommen. Diese fuhren mit aufheulenden Motoren beschleunigend und mit stark überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander her. Dies wurde von einer in der Nähe befindlichen Streife der Verkehrspolizei aus Mühlhausen-Ehingen beobachtet. Die hochmotorisierten Fahrzeuge wurden daraufhin gestoppt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Führerscheine der 19 und 20 Jahre alten Fahrzeuglenker an Ort und Stelle beschlagnahmt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. Zeugen, die das Rennen zwischen den beiden BMW mit SIG - und STO - Kennzeichen beobachtet haben oder gefährdet worden sind, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733/99600 zu melden (AM).

