POL-KN: (Trossingen/Landkreis Tuttlingen) - Fahrzeugbrand führt zu Totalschaden (18.06.2025)

Aus bislang noch unbekannter Ursache ist es am frühen Mittwochabend gegen 19.00 Uhr zum Brand eines VW Golf in der Straße "In Grubäcker" in Trossingen gekommen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden zwei Rollläden an dem daneben befindlichen Haus in Mitleidenschaft gezogen. Durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehr konnte der Fahrzeugbrand schnell gelöscht und weiterer Schaden am Wohngebäude verhindert werden. Zeugen, die die Brandentstehung beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Spaichingen unter der Rufnummer 07424/93180 oder dem Polizeiposten in Trossingen unter der Nummer 07425/33866 in Verbindung zu setzen (AM).

