POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Buchbergstraße - Auto gerät in Gegenverkehr (18.06.2025)

Singen (ots)

Bei einem Unfall auf der Buchbergstraße ist am Mittwochmittag ein Auto in den Gegenverkehr geraten. Kurz vor 13 Uhr fuhr eine 71-Jährige mit einem VW Golf auf der Buchbergstraße in Richtung Friedingen. Im Kurvenbereich verlor die Frau die Kontrolle über ihren Wagen, geriet ins Schleudern und infolgedessen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem Toyota Aygo einer 41 Jahre alten Frau. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 71-Jährige leichte Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die 41-Jährige und ihre im Auto mitfahrende 8-jährige Tochter untersuchten Rettungssanitäter vor Ort. Sowohl der VW als auch der Aygo waren nicht mehr fahrbereit. Abschleppdienste kümmerten sich um die demolierten Wagen, an denen jeweils Blechschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand.

