VS-Schwenningen (ots) - Am Donnerstag hat ein betrunkener Autofahrer bei zwei Unfällen einen Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursacht und ist anschließend geflüchtet. Gegen 17 Uhr streifte der MG-Fahrer an einer Engstelle auf der Schramberger Straße einen VW im Gegenverkehr. Nach der Kollision flüchtete ...

