Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall auf der Heinrichstraße

Gera (ots)

Gera. Am Dienstag (08.07.2025) kam es gegen 17:45 Uhr auf der Heinrichstraße zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 21-jähriger Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw einer 59-Jährigen. Dadurch wurde das Fahrzeug der 59-Jährigen auf die daneben befindlichen Straßenbahnschienen geschleudert. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau schwer verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher und seine beiden Insassen im Alter von 23 und 18 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für circa anderthalb Stunden voll gesperrt, sodass auch kein Linienverkehr fahren konnte. Schaulustige missachteten während des Einsatzes mehrfach Absperrungen, drängten sich an den Unfallort und behinderten somit die Arbeit von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Die Polizei weist darauf hin, dass Absperrungen und Anweisungen von Einsatzkräften bei entsprechenden Vorfällen unbedingt zu befolgen sind. (SR)

