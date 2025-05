Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Walstedder Straße war für Verkehrsunfallaufnahme gesperrt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 22.5.2025, gegen 10.35 Uhr wurde die Walstedder Straße in Ahlen nach einem Verkehrsunfall gesperrt. Eine 30-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw die Walstedder Straße in Richtung Ahlen. Ein 64-jähriger Ahlener befuhr die Walstedder Straße in entgegengesetzter Richtung und bog nach links auf die Winkelstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 30-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der bei dem Verkehrsunfall an den Autos entstandene Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

