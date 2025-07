Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsversuch im Autohaus

Altenburg (ots)

Meuselwitz. In der Nacht zum Mittwoch (09.07.2025) versuchten Unbekannte, die Eingangstür eines Autohauses in der Zirndorfer Straße aufzubrechen. Mit einem bislang unbekannten Hebelwerkzeug wurde ein geschätzter Schaden im mittleren dreistelligen Bereich verursacht. Glücklicherweise gelang es dem Täter nicht, in das Objekt zu gelangen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet um Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0177380/2025) (SR)

