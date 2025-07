Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheit im Straßenverkehr

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 09.07.2025 kontrollierten Polizeibeamte gegen 11:45 Uhr einen 62-jährigen PKW-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße. Die Beamten stellten hierbei Alkoholgeruch fest. Eine durchgeführte Messung ergab einen Wert von 1,36 Promille. Der 62-jährige musste seinen Führerschein daraufhin vorläufig abgeben und ist nun Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (DL)

