Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tragischer Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Pölzig. Am Mittwoch, den 09.07.2025, gegen 15:15 Uhr kam es auf der Meuselwitzer Straße (L1081) bei Pölzig zu einem schweren Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zum Frontalzusammenstoiß zwischen einem 69-jähriger Motorradfahrer und einem 81-jährigen Pkw-Fahrer. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 69-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 81-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Meuselwitzer Straße war für circa vier Stunden voll gesperrt. Neben den Einsatz- und Rettungskräften war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell