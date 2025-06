Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung

B281/ Neustadt an der Orla (ots)

Am Dienstagnachmittag führte die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 281 im Bereich der Ortsumfahrung Neustadt an der Orla durch. In Fahrtrichtung Gera passierten über 1.300 Fahrzeuge die Messstelle. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt an dieser Stelle 100 km/h, für Lkw gilt ein Tempolimit von 60 km/h.

Bei der Kontrolle wurden insgesamt 202 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der überwiegende Teil der Verstöße lag im Verwarngeldbereich. In 91 Fällen wurden jedoch Bußgeldverfahren eingeleitet. Fünf Verkehrsteilnehmer müssen aufgrund erheblicher Überschreitungen mit einem Fahrverbot rechnen.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit eines Pkw-Fahrers lag bei 150 km/h.

