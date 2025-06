Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Quad prallt gegen Bahnschranke - Technischer Defekt als Ursache

Saalfeld (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich gegen 14:40 Uhr im Saalfelder Ortsteil Remschütz ein Verkehrsunfall an einem Bahnübergang. Ein 36-jähriger Mann befuhr mit einem Quad samt Anhänger den Dorfkulmer Weg in Richtung Remschützer Straße, als es mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts zu einem Kontrollverlust über das Fahrzeug kam.

In der Folge stieß der Fahrer gegen die geschlossene Bahnschranke. Glücklicherweise wurde der Mann bei dem Vorfall nicht verletzt. Am Quad sowie an der Schrankenanlage entstand Sachschaden. Die Schranke wurde in Höhe von mehreren hundert Euro beschädigt, konnte jedoch im Laufe des Nachmittags durch zuständige Techniker wieder instand gesetzt werden.

Eine Gefährdung des Bahnverkehrs bestand nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen.

