Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeibekannter Mann provoziert, beleidigt und klaut in Innenstadt - Einweisung in psychiatrische Einrichtung

Saalfeld (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Innenstadt von Saalfeld zu mehreren Vorfällen, bei denen ein hinreichend polizeibekannter 36-jähriger Mann erheblich für Unruhe sorgte.

Der Mann betrat zunächst ein Geschäft in der Blankenburger Straße und entwendete dort alkoholische Getränke. Im Anschluss fiel er in mehreren weiteren Geschäften - darunter auch Fleischereien - durch aggressives Verhalten auf. Er beleidigte Verkäuferinnen, randalierte in den Verkaufsräumen und belästigte Kunden.

Mehrere Zeugen beobachteten das Verhalten des Mannes, verfolgten ihn schließlich und informierten die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den Beschuldigten kurz darauf stellen. Nach Rücksprache mit einem Arzt wurde er aufgrund seines psychischen Zustandes in das Saalfelder Krankenhauses eingewiesen.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafanzeigen erstattet, unter anderem wegen Diebstahls und Beleidigung. Die Ermittlungen dauern an.

