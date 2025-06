LPI-SLF: Unfall an Bahnschranke- Pkw kollidiert mit Schrankenanlage

Rudolstadt (ots) - Am Montagvormittag kam es gegen 10:00 Uhr in Rudolstadt, unweit der Ankerwerkskreuzung, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand - jedoch stand einer der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ein 76-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße in stadteinwärtiger Richtung und überholte einen auf der rechten Spur fahrenden 58-jährigen Fahrzeugführer, als ...

