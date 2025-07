Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schlägerei nach Beziehungsstreit in Gera

Gera (ots)

Am Freitagabend, dem 11. Juli 2025, kam es gegen 20:25 Uhr in der Naulitzer Straße in Gera zu einem eskalierenden Beziehungsstreit mit mehreren Beteiligten. Auslöser war eine 34-jährige Frau, die eine 17-Jährige beschuldigte, sich ihrem Partner angenähert zu haben. Im Zuge der Auseinandersetzung beleidigte die 34-Jährige die Jugendliche als "Hure" und "Schlampe".

In der Folge entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden männlichen Begleitpersonen. Dabei schlug der Lebensgefährte der 34-Jährigen seinem 25-jährigen Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der angegriffene Mann erlitt Verletzungen im Bereich der linken Gesichtshälfte, darunter eine Schwellung, Verletzungen der Mundhöhle sowie Schürfwunden an den Knien.

Der 25-Jährige wehrte sich und griff dem Angreifer in den Schritt, woraufhin dieser erneut zuschlug. Erst durch das Eingreifen umstehender Personen konnten die Männer voneinander getrennt werden. Die Gruppe um den Angressor entfernte sich zunächst vom Tatort, konnte jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung durch die Polizei gestellt werden.

Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet. Die 34-jährige Frau muss sich zudem wegen Beleidigung verantworten. (AD)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell