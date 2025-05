LPI-GTH: Mofa-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 43 - jähriger VW-Fahrer wurde in der vergangenen Nacht, gegen 04.45 Uhr, in der Adam-Opel-Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Atemtest wurde durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die 0,5 Promille-Grenze eingeleitet. (mwi) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

