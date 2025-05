LPI-GTH: VW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 17-jähriger Mopedfahrer wurde in der vergangenen Nacht, gegen 03.30 Uhr, mit seiner Simson in der Heinrichstraße kontrolliert. Ein Drogenvortest verläuft positiv auf Cannabis. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Dem 17-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. (mwi) Rückfragen bitte an: ...

