Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall mit PKW Brand

Bild-Infos

Download

A61 Autobahnkreuz Frankenthal (ots)

Am Dienstag, den 12.11.2024, gegen 04:45 Uhr, kam es auf der A61 Fahrtrichtung Hockenheim, im Bereich vom Autobahnkreuz Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der 23 jährige PKW Fahrer, beim Überholen eines LKW, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Sattelauflieger des LKW. Hierbei geriet der PKW in Brand. Der 23 jährige Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die A61 war für ca. 45 mins voll gesperrt. Aktuell ist die rechte Fahrbahn für die Dauer der Reinigungsarbeiten gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell