Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Geschwindigkeits- und Schulwegkontrolle

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 11.11.2024 zwischen 07:20 Uhr und 08:00 Uhr wurde in der Schubertstraße in Ellerstadt eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Bei 50 gemessenen Fahrzeugen mussten 5 Verwarnungen wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h ausgesprochen werden. Der Spitzenreiter wurde mit 25 km/h gemessen.

Gleichzeitig wurde eine Schulwegkontrolle durchgeführt. Die Beamten der Polizei Bad Dürkheim überprüften die Fahrräder hinsichtlich ihrer Verkehrssicherheit. Neben der Beleuchtung, den Bremsen, der Klingel und sämtlichen vorgeschriebenen Reflektoren wurde auch auf den richtigen und sicheren Sitz des Fahrradhelmes geachtet. Insgesamt gesehen konnte fast immer eine positive Rückmeldung an die jungen Radfahrer gegeben werden, da ihr Fahrrad in einem ordnungsgemäßen Zustand war und sie das Licht angeschaltet hatten. Die Kontrolle wurde durch Eltern und Anwohner als positiv empfunden.

